الأهلي يفتح الباب أمام رحيل "قندوسي" ويترقب عرضًا سعوديًا لمجدي أفشة

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت إدارة النادي الأهلي الباب أمام مناقشة العروض التي تلقاها اللاعب الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق الأحمر المعار إلى سيراميكا كليوباترا لنهاية الموسم الحالي.

واستطلعت إدارة الأهلي رأي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق حول مستقبل قندوسي الذي تألق في الموسم الحالي مع سيراميكا وسجل 8 أهداف وصنع مثلها وانضم لمنتخب الجزائر.

وكانت المفاجأة أن كولر لم يبد أي تحمسًا لعودة قندوسي مؤكدًا أن اللاعب الجزائري يرغب في المشاركة أساسيًا في كل المباريات بجانب أنه لا يعود لأداء الدور الدفاعي بالصورة المطلوبة ومركزه كلاعب وسط هجومي يشهد خيارات عديدة.

وتلقى قندوسي بالفعل عرضًا للعودة للدوري الجزائري بعد تجربته السابقة مع وفاق سطيف كما تلقى عرضًا من الرجاء المغربي بخلاف اهتمام من أحد الأندية الفرنسية للفوز بخدماته.

في المقابل ، يترقب محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي الحصول على عرض للرحيل لأحد الأندية السعودية.

ويرغب أفشة في خوض تجربة جديدة في ظل عدم اقتناع مدربه كولر بأنه سيشارك أساسياً في الفترة القادمة وتفضيل إمام عاشور على حسابه.

ويسعى أفشة لإيجاد عرض احتراف مناسب لإقناع إدارة الأهلي بالسماح له بالرحيل خاصة أن القلعة الحمراء رفضت عرضًا لإعارة أفشة في شهر يناير الماضي من الخالدية البحريني بسبب ضعف المقابل المالي.

في الوقت الذي يستعد الفريق اليوم الأربعاء لمواجهة الداخلية بعد غدٍ الجمعة المؤجلة من الجولة 12 للدوري الممتاز. . ويغيب عن صفوف الفريق الفلسطيني وسام أبو علي والجنوب أفريقي بيرسي تاو للإصابة وتجرى محاولات لتجهيز الثنائي لمباراة القمة.