شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية اليوم فى الأهلى لمحاربة الإجهاد ومحاضرة لـ كولر والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الأربعاء، تدريبات استشفائية للعناصر التى شاركت فى مباراة الاتحاد السكندرى التى فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد وذلك للتخلص من الإجهاد استعدادا لمواجهة الداخلية.

فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مرانا قويا، ويعقد كولر محاضرة نظرية مع لاعبيه للحديث عن أخطاء مباراة الاتحاد السكندري وأهمية الفوز بمباراة الداخلية .

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء يوم الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والداخلية مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الاتحاد السكندري التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.