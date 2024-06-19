شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس الاعتماد على يوسف أوباما فى مركز المهاجم بسبب ضعف مستوى منسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إجراء تعديل على مركز المهاجم فى ظل غياب التونسى سيف الدين الجزيرى للإصابة، ورحيل البنينى سامسون أكينولا، وضعف مستوى ناصر منسى.

وبدأ جوميز دراسة إمكانية الاعتماد على يوسف أوباما فى مركز المهاجم لسد تلك الثغرة، وتنشيط الهجوم الأبيض فى المواجهات المقبلة ولحين عودة سيف الجزيرى.

ويدرس جوميز إمكانية الدفع بأوباما فى مركز المهاجم فى مواجهة فاركو المقبلة، والمقرر لها فى السابعة مساء الجمعة المقبل، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى.

الزمالك يدخل لقاء فاركو مفتقداً للعديد من اللاعبين لأسباب مختلفة، حيث يغيب عن الفريق في تلك المباراة كل من: أحمد سيد زيزو، إبراهيما نداي، وشيكابالا (تأهيل من إصابة الأمامية)، أحمد فتوح (إصابة فى الكاحل)، سيف الجزيري (تأهيل من إصابة الخلفية)، مصطفى الزناري (إصابة فى الخلفية)، محمود الونش (صليبى)، أحمد حمدى (صليبى)، محمد عبد الشافى (صليبى)، محمد عاطف (إصابة في الركبة)، سامسون أكينيولا (يرفض العودة بعد السفر إلى بلاده).

وكان الزمالك قد خسر في المباراة الماضية بالجولة 26 فى الدوري أمام النادي المصري بهدفين مقابل هدف.