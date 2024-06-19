شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب السلة فى بطولة كأس العالم تحت 17 سنة بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب السلة تحت 17 سنة أولاد، للسفر إلى تركيا للمشاركة فى البطولة الدولية الودية، و كذلك معسكر إعداد، فى الفترة من 20 إلى 27 يونيو الجارى.

وتأتى المشاركة فى البطولة الودية والمعسكر فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 سنة التىى ستقام بتركيا أيضا فى الفترة من 29 يونيو إلى 7 يوليو 2024.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من محمد وائل ، يوسف الحلوانى، نور هادى، رامى مجدى، أمير مجدى، أنس محمد عبد المطلب، أحمد فادى، على عسران، عمر موفق، بلال صهيب، عمر عصام، يوسف أحمد ، زين الدين أدهم، مهاب رفعت.

ويرافق المنتخب حمدى المناعى رئيسا للبعثة، محمد ايهاب محسن مدير الفريق، عمرو أبو الخير مديرا فنيا، و محمد مجدى أبو فريخة مدرب عام، هيثم محمد مدرب، وليد أحمد مديرادارى، بالإضافة إلى علاء لطفى محلل أداء، و وليد عبد الوهاب علاج طبيعى.