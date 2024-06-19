بديل زيزو في مباراة الزمالك ضد فاركو بـ الدوري المصري

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الزمالك على بديل أحمد سيد زيزو في المباراة المقبلة ضد نظيره فاركو ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وسيغيب زيزو عن لقاء الزمالك القادم ضد نظيره فاركو، بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة الأبيض الماضية أمام المصرى بمسابقة الدوري.

واستقر جوميز على الدفع باللاعب الأوغندى ترافيس موتيابا في اللقاء المقبل ضد فاركو ليحل بدلا من زيزو، وذلك في ظل إصابة محمود عبدالرازق شيكابالا واستمرار غيابه.

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وكان فريق الزمالك قد سقط إمام نظيره المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين الماضي، على استاد برج العرب ضمن إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيلاقي الأبيض نظيره فاركو مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري، في تمام الثامنة مساءً، على ستاد المقاولون العرب.