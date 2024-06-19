حكم مباراة الأرجنتين وكندا فى افتتاح كوبا أمريكا 2024

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية عن حكم مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره منتخب كندا المقرر إقامتها الثالثة فجر الجمعة، فى افتتاح منافسات كوبا أمريكا 2024.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2024، رفقة منتخبات كندا وبيرو وتشيلي على الترتيب.

اقرأ أيضا.. محامي الشيبي يكذب اتحاد الكرة في بيان رسمي بعد قرار المحكمة الدولية

حكم مباراة الأرجنتين وكندا

أسند اتحاد أمريكا الجنوبية إدارة المباراة إلى الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا في افتتاح كوبا أمريكا، والتي ستقام على ملعب مرسيدس بينز في أتالانتا.

ويعاون فالينزويلا حكم مباراة الأرجنتين وكندا مواطناه خورخي أوريجو ولوبين توريالبا.

وسيتولى الأوروجواني ليودان جونزاليز إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ويعاونه مواطنه ريتشارد ترينيداد.

وكان منتخب الأرجنتين قد توج بلقب كوبا أمريكا 2021، على حساب نظيره البرازيل بعد الفوز عليه بهدف نظيق أحرز أنخيل دي ماريا.