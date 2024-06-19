تحرك عاجل في الاهلي بخصوص أزمة كولر وموديست

كشفت تقارير صحفية عن تحرك إدارة النادي الاهلي بعد تصريحات السويسري مارسيل كولر المدير الفني بخصوص علاقته باللاعب الفرنسي أنتوني موديست واستفادته من مشاركته.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أمس عقب مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري: «أنا مدرب كبير وأمتلك تاريخًا كبيرًا، ولن أقبل أو أسمح بالحديث عن تلك الأكاذيب”.

وأضاف المدرب السويسري: “هذا الأمر يمس سمعتي وغير صحيح نهائيًا ما يتمّ تداوله، وذلك الأمر أغضبني جدا».

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وأشارت التقارير إلى أن، إدارة الاهلي، ستعقد جلسة عاجلة مع كولر خلال الساعات المقبلة، لمناقشة الأمر وما تحدث عنه خلال المؤتمر الصحفي بخصوص موديست.

وأوضحت، هناك غضب داخل القلعة الحمراء بسبب تصريحات المدرب السويسري بسبب تلك التصريحات، مشيرة إلى أن مسئوولي الاهلي سيقوموا بتوضيح الأمر لـ كولر بشكل صحيح.

واختتمت، إدارة الاهلي لن تسمح بأي خلافات بينها وبين كولر أو أي أمور من شأنها أن توتر العلاقة أو تمس سمعة المدرب السويسري.