الهلال في ورطة قبل مباراة كأس السوبر السعودي ضد الاهلي

بات الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في ورطة قبل مباراة كأس السوبر السعودي ضد نظيره الاهلي، والمقرر إقامتها في شهر أغسطس المقبل.

وسيلاقي فريق الهلال نظيره الاهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 13 أغسطس المقبل، وفي حال تأهله إلى المباراة النهائية سيلاقي الفائز من لقاء النصر والتعاون.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن فرص البرازيلي مالكوم فيليبي في اللحاق بلقاء كأس السوبر السعودي باتت ضئيلة.

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وخضع مالكوم لعملية جراحية في الركبة، حيث ستتراوح مدة تعافيه من 6 إلى 8 أسابيع.

وأوضحت، اللاعب سيشارك في برنامج تأهيلي من مرحلتين، الأولى في البرازيل، والثانية خلال معسكر الزعيم المقرر إقامته في النمسا ابتداءً من منتصف يوليو المقبل.

وأشارت إلى أن النجم البرازيلي سيقوم بإجراء اختبارات طبية لتحديد مشاركته في التدريبات الجماعية لفريق الهلال.

وفي السياق ذاته سيغيب عن فريق الزعيم كل من، كاليدو كوليبالي وعلي البليهي ثنائي قلب الدفاع بسبب طردهما في مباراة النصر بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما سيغيب البرازيلي نيمار دا سيلفا والذي يتوقع غيابه لفترة أطول، بسبب عدم تعافيه حتى هذه اللحظة من إصابة الرباط الصليبي.