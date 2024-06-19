هل ينتقل أحمد حجازي إلى الاهلي؟

كشفت تقارير صحفية مستقبل الدولي أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، بعد الأنباء التي ترددت بخصوص رحيله عن العميد خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وانتقاله إلى الاهلي.

وارتبط اسم أحمد حجازي بالعودة مجددًا إلى صفوف النادي الاهلي بعد الأنباء التي تداولت بخصوص رغبة الاتحاد السعودي في الاستغناء عن خدمات المدافع المصري.

وذكرت صحيفة “المدينة” السعودية، أن إدارة العميد حددت الأسماء التي ستقوم بالاستغناء عن خدماتها خلال الصيف الجاري.

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وأشارت إلى عدم وجود اسم أحمد حجازي ضمن قائمة الراحلين عن الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت: “الإسباني رامون بلينز المدير الرياضي لاتحاد جدة، قرر التخلص من 4 أسماء خلال الميركاتو الصيفي، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي”.

وأوضحت، أن إدارة العميد ترغب في تصفية الفريق من بعض العناصر التي فشلت في تقديم أوراق اعتمادها خلال منافسات الموسم الماضي.

وشددت الصحيفة السعودية على أنَّ اسم أحمد حجازي ليس ضمن قائمة الراحلين عن اتحاد جدة، موضحة، أنَّ الأسماء المقرر الإطاحة بها من صفوف الفريق هي زكريا هوساوي وسلطان الفرحان وعبدالرحمن العبود وصالح العمري.