نادي سعودي يرغب في التعاقد مع حارس الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستهدف مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي، التعاقد مع حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الوحدة يرغب في التعاقد مع الشناوي، لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

ولم تذكر الصحيفة أي من التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة، وأوضحت أن إدارة الوحدة اشترطت الحصول على 40 مليون ريال، مقابل التنازل عن لاعبها عبدالعزيز نور لنادي القادسية.

ويتبقى عام في عقد محمد الشناوي (35 عاما) مع الأهلي، إذ ينتهي عقده في صيف 2025، ويحق للاعب التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.