اخبار الرياضه

نادي سعودي يرغب في التعاقد مع حارس الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستهدف مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي، التعاقد مع حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" ، أن الوحدة يرغب في التعاقد مع الشناوي، لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

ولم تذكر الصحيفة أي من التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة، وأوضحت أن إدارة الوحدة اشترطت الحصول على 40 مليون ريال، مقابل التنازل عن لاعبها عبدالعزيز نور لنادي القادسية.

ويتبقى عام في عقد محمد الشناوي (35 عاما) مع الأهلي، إذ ينتهي عقده في صيف 2025، ويحق للاعب التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا