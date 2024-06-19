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7 صفقات صنعت الفارق مع الأهلى آخر 5 سنوات.. إمام عاشور الأبرز

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأربعاء، 19 يونيو 2024 12:30 م

أبرم النادى الأهلى عدة صفقات فى السنوات الخمس الأخيرة ساهمت في صناعة الفارق وتقديم الإضافة المرجوة للفريق الأحمر للاستمرار فى الريادة وتحقيق الألقاب المحلية والقارية، وعودة النسور الحمر للتربع على عرش الكرة الأفريقية بعد 7 سنوات عجاف بعيدين عن التتويج بالألقاب القارية بخلاف بطولة يتيمة من الكونفدرالية الأفريقية عام 2014.

صفقات كثيرة أبرمها الأهلي في السنوات الماضية لكن هناك أكثر من صفقة صنعت الفارق مع الفريق الأحمر لعل أبرزهم..

  حسين الشحات

يعد الشحات من أهم الصفقات التي أبرمها الأهلي عام 2019 وساهم في عودة الأهلي لحصد الألقاب القارية بعد غياب طويل، وساهم معه في حصد دوري الأبطال 4 مرات بخلاف التتويج بالسوبر الأفريقي مرتين بخلاف التربع على عرش الكرة المصرية.

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ياسر إبراهيم

أعاد ياسر إبراهيم التوازن لدفاع الأهلي في السنوات الخمس الماضية بفضل بسالته وروحه القتالية داخل الملعب ونجح في قيادة فريقه لحصد 4 بطولات من دوري الأبطال وبطولتين من السوبر الأفريقي.

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محمود كهربا

تعاقد الأهلي مع محمود كهربا في 2020 قادما من أفيش البرتغالي، وخلال هذه الفترة ساهم مع النسور الحمر في اعتلاء عرش القارة السمراء، وكان صاحب بصمة واضحة في التتويج بكم البطولات التي تحققت بالقلعة الحمراء منذ قدومه.

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أليو ديانج

نجح أليو ديانج في تقديم أوراق اعتماده مع الأهلي منذ القدوم إليه عام 2019، بعدما نجحت الإدارة الحمراء في بناء جيل ذهبي جديد من اللاعبين منذ 2019 وحتى الآن، أعاد بريق واسم الأهلي عاليا وخفاقا داخل الكرة الأفريقية والعالمية.

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مروان عطية

في ظرف عام واحد أثبت مروان عطية أنه صفقة ناجحة ومثالية بكل المقاييس بعدما فرض نفسه بقوة على وسط ملعب الأهلي، لما يمتلكه من إمكانيات فنية عالية جعلته أحد أفضل اللاعبين في مركز رقم 6 بالقلعة الحمراء، بل تفوق على غيره من اللاعبين في مركزه وأصبح أساسيا وساهم في تحقيق عدة بطولات مع الأهلي.

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إمام عاشور

أظهر إمام عاشور قدرات فنية عالية وأظهر أنه لاعب صاحب مهارات فنية فريدة، بعدما أصبح من أبرز اللاعبين في وسط ملعب الأهلي، وينال ثقة مارسيل كولر المدير الفني، وساهم مع فريقه فى حصد 3 بطولات منذ الانضمام لصفوفه في بداية الموسم الحالي.

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بيرسي تاو

يقدم بيرسي تاو مستويات قوية مع الأهلي ويعد من أهم الأرواق الهجومية التي يراهن عليها المدربين في اختراق المنافسين وتقديم الإضافة الهجومية، حيث قدم أدائا مذهلا في الموسم الماضي وقاد الأهلي للتتويج ببطولة أفريقيا مرتين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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