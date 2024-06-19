تشكيل سيراميكا المتوقع لمواجهة فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي مساء اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا بنظيره فريق فيوتشر في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

يحل مودرن فيوتشر في مباراة اليوم والتي تقام في الساعة السابعة مساءً على أرض استاد المقاولون العرب ضيفًا ثقيلاً على سيراميكا كليوباترا.

وجاء تشكيل سيراميكا المتوقع أمام فيوتشر كالآتي..

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز:

تذاع مباراة فيوتشر وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز علي قناة on time sport 2HD .

ويبحث أيمن الرمادى المدير الفني لسيراميكا لنسيان الخسارة الأخيرة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف والعودة إلى سكة الانتصارات.

يدخل فريق مودرن فيوتشر المباراة في المركز الثامن برصيد 35 نقطة فيما يتواجد فريق سيراميكا في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

