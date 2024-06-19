ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد.. وخسارة الزمالك أمام المصري

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا ثمينًا مساء الثلاثاء، أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024/2023.

وبهذا الفوز الثمين، يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك عقب الفوز في على الاتحاد، حيث يمتلك الأحمر في جعبته 39 نقطة من 17 مباراة، بواقع: 11 انتصارًا، و3 تعادلات، وتلقت كتيبة مارسيل كولر الهزيمة في مباراتين.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري عقب الهزيمة ، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 36 نقطة، من 26 مباراة، بواقع: 9 انتصارات ومثلها من التعادلات، و8 هزائم.

وكان الزمالك قد خسر أمام المصري بنتيجة ٢-١.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي ضد الاتحاد السكندري

وجاء ترتيب الدوري الممتاز على النحو التالي

1 - بيراميدز: 56 نقطة من 23 مباراة

2 - المصري: 42 نقطة من 25 مباراة

3 - الأهلي: 39 نقطة من 17 مباراة

4 - سموحة: 38 نقطة

5 - زد: 37 نقطة

6 - إنبي: 37 نقطة

7 - الاتحاد السكندري: 36 نقطة

8 - مودرن فيوتشر: 35 نقطة

9 - سيراميكا كليوباترا: 34 نقطة

10 - طلائع الجيش: 33 نقطة

11 - الزمالك: 31 نقطة من 19 مباراة

12 - الجونة: 31 نقطة

13 - الإسماعيلي: 28 نقطة

14 - البنك الأهلي: 24 نقطة

15 - فاركو: 24 نقطة

16 - بلدية المحلة: 22 نقطة

17 - المقاولون العرب: 19 نقطة

18 - الداخلية: 15 نقطة