منتخب مصر يهزم تشيلي في أولى مباريات بطولة العالم للشابات لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر للشابات مواليد عام 2004 لكرة اليد، الفوز على نظيره منتخب تشيلي بنتيجة 26 - 16 في المباراة التي جمعت بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليا في مقدونيا.

وحصدت حارسة مرمى منتخب مصر جهاد وائل جائزة افضل لاعبه في اللقاء، بعد المستوى المميز الذي ظهرت به والدور الكبير في فوز المنتخب باللقاء.

سيطر منتخب مصر على مجريات اللقاء منذ البداية حيث شهد الشوط الأول ٢١ تصويبه لشابات الفراعنة احرزوا منها ١٢ هدف بنسبه ٥٧٪؜ على النحو التالي

كنزي حاتم ٣ اهداف من ٥ تصويبات

لوجين أسامه ١ هدف من ٢ تصويبه

تقي كامل ١ هدف من ٥ تصويبات

نادين طارق ١ هدف من ١ تصويبه

مريم عمر ٢ هدف من ٢ تصويبه

شروق محمود ٣ اهداف من ٣ تصويبات

نهي ايهاب و مني سنبل تصويبه لكل منهم بدون اهداف

ان شاء الله التوفيق للمنتخب المصري في بدايه المشوار

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “سويسرا، تونس، وتشيلي“ حيث يتأهل منها الأول والثاني.

وتضم قائمة المنتخب المصري لكرة اليد كالتالي، : مريم عمر – نادين طارق – ندى تامر – تقى كامل – نوال احمد – جهاد وائل – لوجين أسامة – سارة علوى – سارة اشرف – جنى صلاح – منى سنبل – كنزى حاتم – شروق محمود – نهى ايهاب فاطمة محمود – اوكا احمد”.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “رامي عبد اللطيف مديرًا فنيًا، محمد ريشة مدربًا عامًا، محمد عباس مدربًا لحراس المرمى، حازم محمود محللًا للأداء، منة كرم مديرة إدارية، وماهيتات محمد أخصائية العلاج الطبيعي“.