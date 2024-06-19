أولمبياد باريس 2024.. ديكوفيتش ينضم لبعثة صربيا رغم اصابته

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة الاوليمبية الصربية ان نجم التنس العالمي نوفاك ديكوفيتش سيكون ضمن بعثة صربيا للمشاركة في دورة الالعاب الاوليمبية بباريس ٢٠٢٤ والتي ستفتتح يوم ٢٤ يوليو المقبل على الرغم من اصابته التي يعاني منها منذ بطولة رولان جاروس الشهر الماضي .

وكان نوفاك ديكوفيتش قد اصيب خلال مواجهة الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة رولان جاروس امام فرانشيسكو سيراندولو وأجرى جراحة عقب انتهاء البطولة وثارت شكوك كثيرة حول امكانية مشاركته في ألعاب باريس الاوليمبية .

وفي حالة مشاركة نوفاك ديكوفيتش سيكون امام النجم الصربي العالمي امكانية الحصول على الميدالية الذهبية الاوليمبية ليدعم بها انجازاته التاريخية حيث أحرز ٢٤ بطولة من البطولات الاربع العظمى في عالم التنس وهي بطولة امريكا المفتوحة و بطولة فرنسا المفتوحة رولان جاروس و بطولة ويمبلدون و بطولة أستراليا المفتوحة وهو رقم قياسي في مسابقات التنس للرجال .

والى جانب أرقامه القياسية في البطولات الاربع العظمى أحرز نوفاك ديكوفيتش بطولة كأس ديفيز عام ٢٠١٠ كما أحرز سبعة بطولات من بطولات الجولة العالمية للتنس .

يذكر ان نوفاك ديكوفيتش أحرز الميدالية البرونزية الاوليمبية عام ٢٠٠٨ في بكين لكنه خسر في دورتي ٢٠١٢ بلندن و دورة ٢٠٢١ بطوكيو امام كل من البريطاني اندى موراي و الروسي الكسندر زيفيريف ليفقد فرصة الحصول على الميدالية الذهبية وهو ما ينقص سجله الرائع ويسعى خلفه في ألعاب باريس ٢٠٢٤ .