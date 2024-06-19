تطورات إصابة مبابي وموقفه من مباراة فرنسا ضد هولندا في يورو 2024

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا تطورات إصابة كيليان مبابي قائد الديوك، وموقفه من مباراة هولندا في بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وشارك مبابي في فوز منتخب فرنسا على نظيره النمسا، في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وتعرض قائد الديوك لإصابة قوية بكسر في الأنف، حيث نزف الدماء بكثافة، وغادر اللقاء قبل نهايته بدقائق.

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وقال ديشامب في تصريحات نقلتها قناة “ليكيب” الفرنسية: “مبابي سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة”.

وأضاف: “اللاعب سيحتاج إلى إجراء عملية في الأنف، خلال الفترة المقبلة، ولكنه حاليًا يشعر بالتحسن في موضع الإصابة”.

وكانت شبكة “كانال بلس” الفرنسية قد أكدت على أن مبابي لن يشارك في مباراة هولندا، التي ستجمعها ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات يوم، الجمعة.