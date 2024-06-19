عرض خليجي جديد يهدد استمرار الشناوي مع الاهلي

كشفت تقارير صحفية عن العرض الخليجي الجديد المقدم إلى الدولي المصري محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وسينتهي عقد محمد الشناوي مع النادي الاهلي في يونيو 2025 المقبل.

وارتبط اسم حارس منتخب مصر بالرحيل عن الأحمر، عقب تلقيه عدة عروضًا من أندية الدوري السعودي خلال الفترة الماضية، ومنهم ضمك والذي يحترف ضمن صفوفه المصري طارق حامد، إضافة إلى النصر والقادسية.

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وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن نادي الوحدة يستهدف التعاقد مع الشناوى، لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الوحدة السعودي يرغب في التعاقد مع الشناوي في ظل انتهاء عقد الحارس المغربي منير المحمدي خلال الشهر الجاري، وعدم التوصل لاتفاق على تجديد العقد.

وشارك الشناوي مع الاهلي خلال الموسم الجاري في 21 مباراة، سواء على مستوى بطولة الدوري أو المسابقات الأفريقية.

الجدير بالذكر أن فريق الوحدة السعودي تعاقد من قبل مع الحارس المصري محمد عواد، قادمًا من صفوف الإسماعيلي.