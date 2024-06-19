الزمالك ينافس على التعاقد مع صفقة مغربية سوبر

أفادت تقارير أن نادي الزمالك دخل سباق المنافسة على التعاقد مع صفقة مغربية سوبر، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مسئولو نادي الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد بسبب قضية المغربي خالد بوطيب، وذلك من أجل إبرام تعاقدات صيفية لتدعيم الفريق.

وذكر موقع “العمق الرياضي” المغربي، أن الأبيض دخل في المنافسة للتعاقد مع محمد ربيع حريمات لاعب وسط الجيش في الصيف الجاري، بعدما تألق بقميص فريقه خلال منافسات بطولة الدوري وكأس العرش.

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وشدد الموقع المغربي على منافسة عدة أندية للتعاقد مع اللاعب محمد ربيع حريمات صاحب الـ31 عامًا، وعلى رأسهم الدوري القطري.

واختتم الموقع المغربي، أن محمد ربيع حريمات لا يُمانع خوض تجربة خارج المغرب، ولكن عقب انتهاء انتهاء منافسات كأس العرش في مباراة نصف النهائي أمام المغرب الفاسي، ليقرر بعد ذلك حسم مستقبله.