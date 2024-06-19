الزمالك يستعيد خدمات نجمه في مباراة فاركو بـ الدوري المصري

يستعيد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خدمات لاعبه خلال مواجهة نظيره فاركو القادمة، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره فاركو، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر مساء يوم الجمعة المقبل.

وستقام مباراة الأبيض ضد فاركو على ستاد المقاولون العرب بدلًا من ستاد القاهرة في مسابقة الدوري المصري، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسيعود عمر جابر الظهير الأيمن إلى صفوف الزمالك، بعدما غاب عن المباراة الماضية ضد المصري البورسعيدي التي أقيمت يوم الاثنين الماضي.

وغاب عمر جابر عن لقاء الأبيض أمام المصري البورسعيدي الذي أقيم على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين بمسابقة الدوري، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وخسر الأبيض المباراة الماضية أمام نظيره المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بينهما على ستاد برج العرب.

ويحتل فريق الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد فريق فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.