ليس لياو.. الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع نجم ميلان وعائق أمام ضمه

يستهدف نادي الهلال السعودي، التعاقد مع إسماعيل بن ناصر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة كورييري ديلو سبورت، أن نادي الهلال السعودي سيقدم عرضه الأول إلى ميلان، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد الجزائري إسماعيل بن ناصر مع نادي ميلان الإيطالي في صيف 2027، والذي يحتوي على شرط جزائي يبلغ 50 مليون يورو.

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الهلال السعودي كان قد تواصل أيضًا مع رافاييل لياو مهاجم ميلان، من أجل الحصول على خدماته في فترة الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت شبكة توتو ميركاتو إلى أن الهلال لم يقدم أي عروض رسمية حتى الآن من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي لياو.

وشددت على أن النادي السعودي سيتحرك لضم لياو في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث أن اللاعب سيحسم مصيره بعد انتهاء بطولة يورو 2024 التي يشارك فيها مع منتخب البرتغال.