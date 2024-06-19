"في حال لعب القمة".. 3 لاعبين من الزمالك مهددين بالغياب عن لقاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

يواجه 3 لاعبين في الزمالك، خطر الغياب بسبب الإنذار الثالث، قبل مباراة القمة ضد الأهلي، المقرر لها يوم 25 يونيو الحالي، في الدوري المصري.

وكان الزمالك رفض، في بيان رسمي، خوض أي مباراة في الدور الثاني، عقب مواجهة فاركو، قبل أن تنتهي كافة الفرق من مباريات الدور الأول، ولم يصدر حتى الآن أي رد من اتحاد الكرة المصري.

ويواجه الزمالك نظيره فاركو، في الثامنة مساء الجمعة المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب ثلاثي الزمالك حمزة المثلوثي ونبيل عماد "دونجا" وسيف الدين الجزيري، عن مباراة الأهلي، في حال حصولهم على إنذار في لقاء فاركو، بسبب تراكم الإنذارات، وتنص لوائح الدوري المصري، على إيقاف اللاعب لمباراة حال تلقيه 3 إنذارات، ويمتلك الثلاثي إنذارين.

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