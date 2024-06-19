3 لاعبين من الأهلي مهددين بالغياب عن لقاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يمكن أن يغيب 3 لاعبين من الأهلي عن مباراة القمة ضد الزمالك، المقرر لها يوم 25 يونيو الحالي في الدوري المصري، بسبب خطر الإنذار الثالث.

ويواجه الأهلي الداخلية، في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنص لوائح الدوري المصري، على إيقاف اللاعب لمباراة حال تلقيه 3 إنذارات، وهذا يعني أن اللاعبين الذين حصلوا على إنذارين في الأهلي ويخوضوا اللقاء المقبل، مهددين بالغياب عن القمة.

وفي حال حصول ثلاثي الأهلي أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر، على إنذار في مباراة الداخلية، يغيبون عن لقاء القمة ضد الزمالك.

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