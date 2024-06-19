شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض تدعيم 3 مراكز فى الأهلى خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

رفض السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تدعيم ثلاثة مراكز خلال فترة الانتقالات الصيفية التى ستنطلق بعد أسابيع قليلة.

وناقش مارسيل كولر مع مسئولى الأهلى خلال الفترة الأخيرة رؤيته للمراكز التى تحتاج صفقات خلال الموسم المقبل، وأكد أن مراكز حراسة المرمى وخط الوسط والظهير الأيمن لا تحتاج صفقات جديدة فى الموسم المقبل لأن الفريق يضم عناصر جيدة فى هذه المراكز فالأهلى يضم الثنائى المُتميز محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومعهما حمزة علاء ومصطفى مخلوف فى حراسة المرمى.

كما يضم أكرم توفيق ومحمد هانى وعمر كمال فى مركز الظهير الأيمن ومعهم كريم فؤاد الذى يستيطع اللعب فى هذا المركز، وفى خط الوسط يتواجد أكثر من لاعب أبرزهم عمرو السولية وديانج ومروان عطية وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا.

وقال مصدر فى الأهلى إن كولر لا ينوى تدعيم المراكز السابقة إلا إذا حدثت مُتغيّرات مثل رحيل لاعبين من هذه المراكز أو تعرض بعضهم لإصابات طويلة ، موضحاً أن المدرب السويسري طلب تدعيم مراكز الدفاع بصفقتين أحدهما أجنبية والأخرى محلية وكذلك مركز الظهير الأيسر والجناح والهجوم وهو ما تحاول إدارة القلعة الحمراء تنفيذه خلال الفترة الحالية من خلال التفاوض مع لاعبين مصريين وأجانب.

وشدد المصدر على أن هناك تفاهم بين الإدارة وكولر بشأن صفقات الأهلي في صيف 2024 من أجل تدعيم الفريق بالصفقات القوية التي يحتاجها في الموسم المقبل لإستمرار المنافسة على البطولات المحلية والقارية.