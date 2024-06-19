شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على استمرار كهربا في هجوم الأهلي أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي علي استمرار لاعبه محمود عبد المنعم كهربا في قيادة هجوم المارد الأحمر في لقاء الداخلية المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

وشارك محمود كهربا أساسيا في مباراة الاهلي والاتحاد السكندري ونجح في قيادة الأهلي الفوز باللقاء بتسجيله هدف المباراة الوحيد.

ويرغب كولر في الإبقاء علي كهربا أساسيا في مباراة الداخلية لتجهيزه فنيا وبدنيا لقيادة هجوم الاهلي امام الزمالك في مباراة الثلاثاء المقبل في ظل إصابة الفلسطيني وسام ابو علي وتراجع مستوي الفرنسي انتوني موديست الذي أهدر فرص بالجملة في مباراة فاركو .

وتعد مباراة الاهلى والداخلية مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الاتحاد السكندري التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

يحتل الاهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17هدف.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.