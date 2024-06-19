شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالأربعاء، 19 يونيو 2024 03:30 م
مواجهة مرتقبة تجمع فريقا الأهلى والزمالك في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدورى الممتاز، بالمباراة التي تقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يونيو الجارى.
ويعانى كلا الفريقين من عدة إصابات قبل المواجهة المرتقبة، لذا نرصد في السطور التالية أبرز إصابات فريقا الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة.س: متى تقام مباراة الأهلى والزمالك في قمة الدورى؟
ج: يلتقى فريقا الأهلى والزمالك يوم 25 يونيو الجارى، بإستاد القاهرة الدولى الذى تقرر أن يستضيف المباراة.س: كم لاعب يغيب عن الزمالك أمام الأهلى بسبب الإصابة؟
ج: ومن المتوقع أن يغيب عن الزمالك بسبب الإصابة كلا من محمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد فتوح، سيف الجزيري، مصطفى الزناري، محمود الونش، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى، محمد عاطف، مهاب ياسر، ناصر ماهر.س: ما هي إصابات الأهلى قبل مواجهة الزمالك؟
ج: يغيب عن الأهلى في مباراة القمة للإصابة كلا من التونسي علي معلول، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، والفلسطيني وسام أبو علي، ومصطفى مخلوف.س: من يدير مباراة الأهلى والزمالك تحكيميا؟
ج: طلب النادى الأهلى طاقم تحكيم أجنبى لإدارة المباراة، حيث أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك، في ظل أهميتها والمنافسة بين الفريقين على بطولة الدورى.س: هل وافق اتحاد الكرة على طلب الأهلى ؟
ج: اتحاد الكرة لا يمانع فى استقدام حكام أجانب، ويتم ذلك بالتنسيق مع لجنة الحكام الرئيسية برئاسة البرتغالى بيريرا .س: ما ترتيب الأهلى في جدول ترتيب الدورى؟
ج: يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا.س: ما ترتيب الزمالك في جدول الدورى؟
ج: رصيد الزمالك عند النقطة 31 في الدورى جمعها من 19 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.
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