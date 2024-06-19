شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

مواجهة مرتقبة تجمع فريقا الأهلى والزمالك في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدورى الممتاز، بالمباراة التي تقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يونيو الجارى.

ويعانى كلا الفريقين من عدة إصابات قبل المواجهة المرتقبة، لذا نرصد في السطور التالية أبرز إصابات فريقا الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة.

ج: يلتقى فريقا الأهلى والزمالك يوم 25 يونيو الجارى، بإستاد القاهرة الدولى الذى تقرر أن يستضيف المباراة.

ج: ومن المتوقع أن يغيب عن الزمالك بسبب الإصابة كلا من محمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد فتوح، سيف الجزيري، مصطفى الزناري، محمود الونش، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى، محمد عاطف، مهاب ياسر، ناصر ماهر.

ج: يغيب عن الأهلى في مباراة القمة للإصابة كلا من التونسي علي معلول، والجنوب إفريقي بيرسي تاو، والفلسطيني وسام أبو علي، ومصطفى مخلوف.

ج: طلب النادى الأهلى طاقم تحكيم أجنبى لإدارة المباراة، حيث أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك، في ظل أهميتها والمنافسة بين الفريقين على بطولة الدورى.

ج: اتحاد الكرة لا يمانع فى استقدام حكام أجانب، ويتم ذلك بالتنسيق مع لجنة الحكام الرئيسية برئاسة البرتغالى بيريرا .

ج: يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا.

ج: رصيد الزمالك عند النقطة 31 في الدورى جمعها من 19 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.