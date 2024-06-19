شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو نجم الزمالك ينعى مشجعتى الأهلى عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

حرص أحمد سيد زيزو نجم الزمالك على نعى نورهان ناصر ونرجس صلاح، مشجعتى النادى الأهلى، اللتين لقيتا مصرعهما أمس بحادث أليم عقب خروجهما من استاد برج العرب، بعد انتهاء مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى.

وعلق زيزو عبر إستوى إنستجرام "إن لله وإنا إليه راجعون ..نورهان ناصر و نرجس صلاح مشجعتى الأهلى نسأل الله أن يتجاوز عنهما وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان".



نعى زيزو

وتعرضت كلا من نورهان ناصر ونرجس صلاح لحادث اصطدام سيارة على الطريق الصحرواى، ليتم نقلهما إلى المستشفى قبل أن يتم إعلان وفاتهما.

من جانبه قال الدكتور محمد عرابى مدير مرفق إسعاف الإسكندرية إن سيارات الإسعاف نقلت فتاتين أصيبتا فى حادث مرورى بالقرب من استاد برج العرب إلى مستشفى العامرية العام، وأعلنت وفاتهما.

وأوضح مصدر طبى بمستشفى العامرية العام أن الحالتين نورهان ناصر ونرجس صلاح توفت إحداهما أثناء نقلها فيما توفيت الأخرى بمحرد وصولها المستشفى.