شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد وائل أفضل لاعبة فى مباراة مصر وتشيلى ببطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

حصلت جهاد وائل حارسة مرمى منتخب سيدات كرة اليد مواليد 2004 على لقب أفضل لاعبة فى مباراة منتخبنا الوطنى أمام تشيلى والتى انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 26-16 فى ضربة البداية ببطولة العالم بمقدونيا.

ويخوض المنتخب الوطنى لسيدات كرة اليد مواليد 2004 ثانى مواجهاته ضمن منافسات بطولة العالم بمقدونيا غدا الخميس، أمام تونس فى النسخة رقم 24 والتى تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجارى، وذلك فى الثانية عشر والنصف ظهرا.

ونجح منتخب سيدات اليد فى تحقيق الفوز بأول مواجهاته أمام تشيلى من المقرر أن يلتقى منتخب سيدات اليد 2004 مع سويسرا يوم 22 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى المصرى كلا من: مريم عمر - نادين طارق - ندى تامر - تقى كامل - نوال احمد - جهاد وائل - لوجين اسامة - سارة علوى - سارة اشرف - جنى صلاح - منى سنبل - كنزى حاتم - شروق محمود - نهى ايهاب فاطمة محمود - اوكا احمد.

وتضم قائمة الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطني كلا من: كابتن عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة و كابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى و كابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و كابتن محمد عباس مدرب حراس مرمى و كابتن حازم حامد محلل الاداء و الكابتن منة كرم ادارية الفريق الوطنى و الدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية علاج طبيعى.

يلعب منتخبنا الوطنى المصري للشابات مواليد 2004 ببطولة العالم فى نسختها الـ24، والتى تستضيفها مقدونيا ضمن منتخبات المجموعة الثانية و التى تضم منتخب سويسرا و منتخب مصر و منتخب تونس و منتخب تشيلى.