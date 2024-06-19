شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تخسر أمام سويسرا ضمن مجموعة الفراعنة ببطولة العالم لسيدات اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب تونس لسيدات كرة اليد 2004 أمام نظيره السويسرى بنتيجة 34-26 فى إطار أول جولات دور المجموعات ببطولة العالم المقامة فى مقدونيا وتستمر حتى 30 يونيو الجارى ، وذلك ضمن مجموعة سيدات الفراعنة فى هذه النسخة .

وفى وقت لاحق من اليوم فاز المنتخب الوطنى لسيدات كرة اليد مواليد 2004 فى بداية منافسات بطولة العالم بمقدونيا على نظيره تشيلى بنتيجة 26-16 فى النسخة رقم 24 والتى تقام خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب سيدات اليد 2004 مع نظيره التونسى غدا الخميس، قبل أن يواجه سويسرا يوم 22 من الشهر نفسه.

تضم قائمة أسماء لاعبات منتخبنا الوطنى المصرى كلا من: مريم عمر - نادين طارق - ندى تامر - تقى كامل - نوال احمد - جهاد وائل - لوجين اسامة - سارة علوى - سارة اشرف - جنى صلاح - منى سنبل - كنزى حاتم - شروق محمود - نهى ايهاب فاطمة محمود - اوكا احمد.

وتضم قائمة الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطني كلا من: كابتن عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة و كابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى و كابتن محمد عبد السلام ريشة مدرب عام و كابتن محمد عباس مدرب حراس مرمى و كابتن حازم حامد محلل الاداء و الكابتن منة كرم ادارية الفريق الوطنى و الدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية علاج طبيعى.

يلعب منتخبنا الوطنى المصري للشابات مواليد 2004 ببطولة العالم للشابات فى نسختها الـ24، والتى تستضيفها مقدونيا ضمن منتخبات المجموعة الثانية و التى تضم منتخب سويسرا و منتخب مصر و منتخب تونس و منتخب تشيلى.