شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينعى مشجعتى النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

أصدر النادي المصري بيانا رسمياً ينعي من خلاله مشجعتي النادي الأهلي، اللتين لقيتا مصرعهما أمس بحادث أليم عقب خروجهما من استاد برج العرب، بعد انتهاء مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى.



نعى المصرى

وجاء بيان المصري كالتالي:

يتقدم مجلس إدارة النادي المصري، بخالص العزاء والمواساة لمجلس إدارة النادي الأهلي، في وفاة المشجعتين نورهان ناصر ونرجس صلاح واللتين وافتهما المنية مساء أمس الثلاثاء إثر حادث أليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتعرضت كل من نورهان ناصر ونرجس صلاح لحادث اصطدام سيارة على الطريق الصحرواى، ليتم نقلهما إلى المستشفى قبل أن يتم إعلان وفاتهما.

من جانبه قال الدكتور محمد عرابى مدير مرفق إسعاف الإسكندرية إن سيارات الإسعاف نقلت فتاتين أصيبتا فى حادث مرورى بالقرب من استاد برج العرب إلى مستشفى العامرية العام، وأعلنت وفاتهما.

وأوضح مصدر طبى بمستشفى العامرية العام أن الحالتين نورهان ناصر ونرجس صلاح توفت إحداهما أثناء نقلها فيما توفيت الأخرى بمحرد وصولها المستشفى.