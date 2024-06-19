شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،استاد القاهرة يستضيف قمة الدورى المصرى بين الأهلى والزمالك 25 يونيو ،جوميز يدرس الاعتماد على يوسف أوباما فى مركز المهاجم بسبب ضعف مستوى منسى .

جوميز يدرس الاعتماد على يوسف أوباما فى مركز المهاجم بسبب ضعف مستوى منسى

يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إجراء تعديل على مركز المهاجم فى ظل غياب التونسى سيف الدين الجزيرى للإصابة، ورحيل البنينى سامسون أكينولا، وضعف مستوى ناصر منسى.

استاد القاهرة يستضيف قمة الدورى المصرى بين الأهلى والزمالك 25 يونيو

يستضيف استاد القاهرة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل 25 يونيو من الشهر الجارى، قمة الدورى المصرى والتى تجمع الأهلى والزمالك ضمن مباريات الجولة الـ27 للدوري المصري للموسم الجاري 2023 - 2024.

الزمالك : 61 ألف دولار تنهى أزمة قيد السلة

كشف مصدر بنادى الزمالك عن تفاصيل إيقاف قيد فريق كرة السلة من جانب الاتحاد الدولى " فيبا" بسبب مستحقات تيريل هولواى لاعب الفريق السابق.

كشف مصدر بالنادي المصري، تفاصيل مستجدات أزمة مستحقات التونسي رامي البدوي لاعب الفريق السابق، والتي تسببت في إيقاف قيد النادي البورسعيدي لـ 3 فترات بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بالإضافة إلى حرمان النادي من المشاركة في البطولات القارية في حال عدم السداد قبل نهاية يونيو الجاري.

بدأ البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تجهيز بديل أحمد سيد "زيزو" لاعب الأبيض بعد تأكد غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام فاركو، المقرر لها الجمعة المقبل على استاد المقاولون العرب، لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الفريق الماضية أمام المصرى.

سيطر أبطال الاسكواش المصري، على صدارة مجموعتي الرجال والسيدات، وذلك بعد الانتهاء من خوض منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية، التي تستضيفها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد آخر بطولة فى موسم الاسكواش الجاري، خلال الفترة بين 18 إلى 23 يونيو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.