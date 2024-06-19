الشناوي يقترب من الدوري السعودي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية سعودية، الأربعاء عن اقتراب محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، من اللعب فى الدورى السعودى للمحترفين

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الوحدة السعودي يرغب في التعاقد مع الشناوي، لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

ولم تذكر الصحيفة أي من التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة، وأوضحت أن إدارة الوحدة اشترطت الحصول على 40 مليون ريال، مقابل التنازل عن لاعبها عبدالعزيز نور لنادي القادسية.

ويتبقى عام في عقد محمد الشناوي (35 عاما) مع الأهلي، إذ ينتهي عقده في صيف 2025، ويحق للاعب التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.