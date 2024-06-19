نجم إنجلترا يغيب عن التدريب الأخير قبل مواجهة الدنمارك في أمم أوروبا 2024

شهد مران منتخب إنجلترا، اليوم الأربعاء، استعدادا لمباراة الدنمارك المقرر لها غدا الخميس في كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، غياب نجم الفريق.

وكان منتخب “الأسود الثلاثة”، قد استهل حملته في البطولة يوم الأحد الماضي بالفوز على المنتخب الصربي بهدف سجله جود بيلينجهام من ضربة رأس.

ويحتاج منتخب إنجلترا، للفوز على نظيره الدنمارك، لحسم تأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

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وكان الظهير الأيسر لوك شاو، الغائب الوحيد عن المران الذي أقيم في “بلانكنهاين” اليوم الأربعاء، فيما شارك بقية اللاعبين في المران استعدادا للمباراة التي تقام ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وبدلا من المشاركة في المران، واصل شاو، الذي كان غائبا منذ منتصف فبراير الماضي بسبب إصابة في أربطة الركبة، برنامجه التدريبي الخاص في مكان مختلف، وفقا لما ذكره الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتواجد شاو على مقاعد البدلاء في مباراة صربيا، لكن ساوثجيت قال في وقت سابق إن اللاعب قد يشارك في مباراة الدنمارك.