4 قرارات عاجلة من إدارة الاهلي بعد وفاة مشجعتي النادي

أصدرت إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا جديدًا وجهت خلاله بـ 4 قرارات عاجلة، بعد وفاة مشجعتي الفريق الأول.

وكانت جماهير النادي الاهلي قد فجعت بوفاة مشجعتي الفريق عقب انتهاء مباراة الأحمر أمام الاتحاد السكندري، أمس الثلاثاء، أثناء عبورهما الطريق.

وحقق الاهلي الفوز بهدف دون مقابل أمام نظيره الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وقال النادي الاهلي في بيان رسمي: “أمر محمود الخطيب رئيس النادي، المتواجد في رحلة علاجية، باتخاذ عدد من القرارات والإجراءات، التي من شأنها تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح، إثر الحادث الأليم الذي تعرضتا له أمس وأودى بحياتهما، عقب مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب، وجاءت قرارات النادي على النحو التالى:

أولًا: تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق ،برئاسة وفد النادى والذى يضم عددًا من أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن الإدارة التنفيذية والفريق الأول لكرة القدم، لتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.

ثانيًا: إرسال خطاب عاجل لاتحاد الكرة للسماح بالوقوف دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة الأهلي القادمة مع الداخلية، مع ارتداء لاعبي الأهلي شارات سوداء بالمباراة المشار إليها والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.

ثالثًا: يقوم مجلس الإدارة في جلسته القادمة ببحث الأمر والإعلان عن قرارات أخرى يراها مناسبة لدعم ومشاركة أسرتي الفقيدتين فى مصابهما الجلل.

رابعًا: تكليف الإدارة التنفيذية بالتواجد مع أسرتي الفقيدتين، والمعاونة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح الدفن، وتشييع جثمانيهما إلى مثواهما الأخير وتقديم واجب العزاء.