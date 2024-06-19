"إحداهما تأهلت من الصليبي خلال الحمل".. حكاية لارسن وبوي لاعبتي الدنمارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كانت ستاين لارسن تجلس على متن حافلة فريق "هاكن"، في طريقها إلى المنزل بعد الفوز بنتيجة 3-0 في مباراة بالدوري السويدي، وفي بالها أمرين تفكر فيهما، الأول كيف ستعود بعد إصابتها بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي الأيمن، للمرة الثانية، بعد خمس سنوات بالتحديد، والثاني كيف يمكنها استغلال الأمر، خاصة مع تأكيد غيابها عن كأس العالم 2023، الذي أقيم العام الماضي.

ولم تعد ممارسة البنات لكرة القدم شيئا غريبا، بعد انتشار اللعبة على مستوى العالم، لدرجة أن الفروق بينها وبين الرجال أصبحت طفيفة، ولكن الطبيعة الجسمانية ظلت الفارق الأهم، وخاصة فطرة الأمومة، لهذا السبب قررت ستاين لارسن لاعبة منتخب الدنمارك حاليا وأستون فيلا سابقا، استغلال فترة علاجها من الصليبي، لإنجاب طفلا.

وخلال وجودها في حافلة الفريق، اتصلت بزوجها وعرضت عليه الأمر، وبعد مرور عام، أصبح لدى لارسن (28 عامًا)، طفلة تبلغ من العمر أربعة أشهر تدعى "لولو"، وتستعد حاليا للعودة إلى الملعب، بعد الإنجاب والتأهيل من الصليبي.

ولا تعد لارسن الحالة الوحيدة، إذ سبقها العديد من اللاعبات الدوليات في اتخاذ نفس القرار، بما في ذلك أليكس مورجان، سيدني ليروكس، ميلاني ليوبولز، أميل ماجري، توني دوغان، سارة بيورك.

ومن المواقف الطريفة في الأمر، أن لارسن أخبرت زميلتها في المنتخب الدنماركي سيمون بوي مدافعة بايرن ميونيخ وأرسنال السابقة، بأنها تفكر في إنجاب طفل والعودة إلى كرة القدم، ولكن ردت بوي عليها، قائلة: "كيف ستتعاملي مع ذلك؟"، وبعد مرور أربع سنوات، أصبحت بوي حاملاً أيضاً ومن المقرر أن تضع مولودها في يوليو، بعدما كانت تتخيل دائمًا أنه عندما تنجب طفلاً، سيكون هذا بمثابة نهاية مسيرتها المهنية، وفقا لصحيفة "ذا أثليتيك".

وعندما كانت لارسن حاملاً في الأسبوع السابع، كان أول شخص أخبرته هو المدير الفني للفريق هاكن، ولكن مع تغييره، تحدثت مع المدرب الجديد وأخبرته أنها حامل، ووصفت هذه المحادثة بـ"الغريبة"، ولكن تقبل النادي الأمر خاصة مع إصابتها بالصليبي، الذي كان التأهيل منه ليس سهلا أثناء الحمل، واستمرت في إعادة التأهيل حتى قبل الولادة بشهرين.

وعلى الجانب الآخر، كان قرار بوي بالإنجاب مختلفا تماما عن لارسن، إذ أنها وشريكها اللاعب السابق نيكولاي مادسن، كانا يخططان للأمر منذ فترة طويلة، ولكن كان العثور على اللحظة المناسبة صعبا، خاصة مع توقيعها عقدًا مدته ثلاث سنوات ونصف مع هاماربي في عام 2022.

ولعبت بوي جميع المباريات كاملة مع منتخب الدنمارك في كأس العالم 2023، واكتشفت أنها حامل قبل مباراتين متبقيتين في دوري الدرجة الأولى السويدي، وفازت بلقب 2023 وكأس سفينسكا كوبن المحلي، وقالت: "لقد بدا الأمر وكأنه وقت مناسب للحمل لأننا فزنا بكل شيء للتو وكنا في طريقنا إلى عطلة الشتاء".

وعندما أخبرت بوي ناديها والمدرب، تقبلا الأمر، ولكنها تقول: "يبدو الأمر وكأنك فعلت شيئًا لا يُسمح لك بفعله"، ولكن يستخدم الدوري السويدي لوائح الأمومة الخاصة بـ FIFA وFIFPro، وتتيح إجازة الحمل والأجور وجداول التدريب الفردية ورعاية الأطفال، على سبيل المثال، ستظل اللاعبات تحصلن على رواتبهم كاملة بعد أن يقرر الطبيب أن اللعب أمرا خطيرا عليهن.