"تواصلت مع لبيب و كفانا مهازل".. ممدوح عباس يعلق على بيان الزمالك (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

دعم ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق، قرار حسين لبيب رئيس مجلس الأبيض الحالي، بشأن رفض خوض مباريات الدور الثاني، حتى تلعب باقي الفرق جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا، عقب الهزيمة من المصري البورسعيدي، أعلن فيه 4 قرارات، يمكن الإطلاع عليه من هنا.

وكتب عباس عبر حسابه الخاص على موقع التغريدات "إكس": "لست من أنصار سياسة البيانات وخاصة البيانات التي يتناثر بين أسطرها الكذب، ولكن بعد ما تواصلت مع حسين لبيب بالأمس ورغم شدة آلامي وجدت فعلا الموضوع جد وجد الجد".

وأضاف: "إذا وقف الزمالك هذه الوقفة فسيكون بداية لإصلاح الكرة المصرية وكفانا من مهازل، أبطالها قضاة الملاعب وهم بعيدون كل البعد عن العدل و لأسباب نعلمها ولا نعلمها، وبالمناسبه الزمالك ليس خارج الحلبة".

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