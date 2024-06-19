الخليج 365 يكشف مصير أوجستي بوش مدرب سلة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، على استمرار الإسباني أوجستي بوش مديرا فنيا للفريق الأول لكرة السلة بالنادي، حتى نهاية عقده.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ"الخليج 365"، إن أوجستي بوش مستمر في منصبه ويرتبط بعقد لمدة موسم آخر.

وأَضاف: "لا نية لرحيله وهو مستمر، ونجلس لدراسة الموقف وبحث مطالبه واحتياجاته للموسم الجديد، وندرس الأمور بهدوء ونقدر حزن الجماهير، ولكن بوش مدرب كبير للغاية ونسعى للحفاظ عليه وتحقيق مطالبه لاستمرار حصد البطولات".

وقبل أسبوع، خسر الأهلي لكرة السلة بطولة دوري السوبر للمحترفين، عقب الهزيمة من الاتحاد السكندري.