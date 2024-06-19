"سأبقى حتى آخر نفس".. أنور الغازي يواصل دعمه للقضية الفلسطينية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

واصل الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي لاعب نادي ماينز الألماني السابق، دعمه للقضية الفلسطينية.

ونشر الغازي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، قال فيه: "لا أندم ولست خائفًا على مركزي، لن أبتعد عما قلته وما أقف من أجله، سأبقى حتى آخر نفس من أجل الإنسانية والمظلومين، لأطفال غزة أحبكم وسأقف دائمًا من أجلكم".

وفسخ نادي ماينز عقد الغازي، في نوفمبر 2023، بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يدعم فيها غزة.

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