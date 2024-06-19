شيكابالا ينعى مشجعتي النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نعى محمود شيكابالا قائد الزمالك، مشجعتي النادي الأهلي اللتين وافتهما المنية، مساء أمس عقب مباراة الفريق مع الاتحاد السكندري، إثر حادث مروري بمحيط ستاد برج العرب.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى أنعى مشجعتي النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح، اللتين وافتهما المنية عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد في ستاد برج العرب بالإسكندرية إثر حادث أليم، وأدعى المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته ويلهم ذويهما والجماهير المصرية الصبر والسلوان".