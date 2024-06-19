محمد اسماعيل - القاهرة - أثناء وجوده في اليورو.. لامين يامال يؤدي واجباته المدرسية (صورة)

كتب - محمد القرش:

تداولت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاعب منتخب إسبانيا، لامين يامال، وهو يؤدي واجباته المدرسية.

ونشر الحساب الرسمي لشبكة "espn" الإسبانية، صورة وكتب: "لامين يامال يؤدي واجباته المدرسية في غرفته بالفندق أثناء وجوده في اليورو، العمل الجاد داخل وخارج الملعب".

وقبل بداية اليورو قال لامين في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" في بلاده، إنه أحضر معه لمعسكر منتخب إسبانيا لخوض يورو 2024 واجباته المنزلية فلديه بعض الدروس عبر الإنترنت خلال هذه الفترة.

ويعد لامين يامال أصغر لاعب في التاريخ يشارك في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بعمر 16 عامًا و338 يومًا.

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