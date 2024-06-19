الخطيب يصدر 4 قرارات لتقديم الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أصدر رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، عدد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي الفريق.

وجاءت القرارات والإجراءات التي من شأنها تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأسرتي مشجعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح، إثر الحادث الأليم الذي تعرضتا له أمس وأودى بحياتهما، عقب مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب.

وجاءت قرارات الخطيب كالتالي:

- تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق ، برئاسة وفد النادي والذي يضم عددًا من أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن الإدارة التنفيذية والفريق الأول لكرة القدم، لتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين.

- إرسال خطاب عاجل لاتحاد الكرة للسماح بالوقوف دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة الأهلي القادمة مع الداخلية، مع ارتداء لاعبي الأهلي شارات سوداء بالمباراة المشار إليها والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.

- يقوم مجلس الإدارة في جلسته القادمة ببحث الأمر والإعلان عن قرارات أخرى يراها مناسبة لدعم ومشاركة أسرتي الفقيدتين في مصابهما الجلل.