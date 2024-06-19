الزمالك ينعى وفاة مشجعتي النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، نورهان ناصر ونرجس صلاح مشجعتي النادي الأهلي اللتين وافتهما المنية مساء أمس الثلاثاء إثر حادث أليم.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرتي المشجعتين وجماهير ومجلس إدارة النادي الأهلي، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهليهما وذويهما الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفيا المشجعتين إثر حادث أليم تعرضتا له أمس الثلاثاء من أمام استاد برج العرب، والذي أودى بحياتهما، عقب مباراة الأهلي والاتحاد.

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