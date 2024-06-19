شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد اللطيف: مصطفى محمد مهاجم مصر الأول وليس له بديل محلي أو محترف والان مع تفاصيل الخبر

يرى وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي والمنتخب الوطني، هو المهاجم الأول للفراعنة، مؤكداً أنه لا يوجد له بديل محلي أو محترف.

وقال عبد اللطيف في تصريحات لـ ”الخليج 365”: مصطفى محمد، ولا أرى أن هناك بديل له من الدوري أو المحترفين، وفي غياب مصطفى محمد لا يمكن أن نجد من يؤدي دوره مع المنتخب، "ليس له بديل".

أضاف متحدثاً عن وجود حسام وإبراهيم حسن على رأس الإدارة الفنية للمنتخب: حسام وإبراهيم حسن يمتلكان تاريخاً كبيراً، ولهما الحق بالحصول على فرصة تدريب المنتخب، وأرى أن فرصتنا سهلة في التأهل لكأس العالم وهذه ستكون انطلاقة جيدة، ولكن يجب عدم التعامل مع المنتخب بمنطق النجم الأوحد والاعتماد فقط على محمد صلاح.

من المنصورة تألق ليلفت أنظار القلعة البيضاء، فانضم إلى نادي الزمالك باحثاً عن تدوين المجد والتاريخ مع فرسان ميت عقبة، ونجح في التتويج خلال مسيرته مع القلعة البيضاء بـ 10 ألقاب، كان أغلاها لقب دوري أبطال أفريقيا 2002، والذي حصده الفريق الأبيض للمرة الخامسة في تاريخه والأخيرة حتى الآن، وظهر خلالها عبد اللطيف بمستوى متميز استحق معه جائزة أفضل لاعب في تلك النسخة، عن نادي الزمالك والعودة إلى منصات التتويج الأفريقية ومباراة القمة الشهيرة بين القطبين تحدث عبد اللطيف لليوم السابع في كثير من الأمور نعرضها في الحوار التالي: