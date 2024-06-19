شكرا لقرائتكم خبر عن مصائب قوم فوائد.. شعار 3 لاعبين بعدما استغلوا الفرصة وخطفوا الأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مصائب قوم عند قوم فوائد" مقولة تمت ترجمتها فى الوسط الرياضى فى آخر شهر، بعدما استغل 3 نجوم الفرصة بعد إصابة اللاعبين الأساسيين فى أنديتهم وأخذوا أماكنهم بعد فترة من الابتعاد.

وتجسدت هذه العبارة فى 3 مواقف كانت شاهدة على عودة الحياة مجددا لـ 3 لاعبين، وأصبحوا فى الوجهة حاليا ويطالبون بالاستمرار فى أماكنهم بعد التألق الذى ظهروا عليه.

مصطفى شوبير فى عرين الأهلى

تعرض محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، لكسر فى الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر، ليغيب لمدة 4 أشهر عن الأهلى، قبل مباريات مهمة جدا فى الدورى ودورى أبطال أفريقيا.

ونجح مصطفى شوبير فى تعويض الشناوى، وحقق رقما قياسيا بعدم استقبال أى هدف خلال بطولة أفريقيا والتى قاد الفريق خلالها للتتويج بلقب البطولة للمرة الـ12 فى تاريخه، والذى كان من أهم نجومها.

ويطالب جماهير الأهلى بالإبقاء على مصطفى شوبير فى حراسة مرمى الأهلى فى المباريات المقبلة بعد التألق الكبير الذى قام به خلال المباريات، حتى أن كولر أبقى على محمد الشناوى على دكة البدلاء بعد عودة من الإصابة فى نهائى أفريقيا ذهابا وإيابا.

شريف إكرامى يظهر مجددا

استغل شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز، الفرصة بعد إصابة أحمد الشناوى الحارس الأساسى للفريق السماوى وابتعاده عن المباريات، ليظهر مجددا بعد فترة كبيرة من الغياب.

ونجح شريف إكرامى فى الحفاظ على مسيرة بيراميدز فى تحقيق الفوز المتتالى فى بطولة الدورى ليواصل التربع على صدارة الدورى فى ظل غياب الأهلى.

إبراهيم عادل يعود للمنتخب الأول

عاد إبراهيم عادل لاعب وسط بيراميدز إلى قائمة منتخب مصر مجددا، مستغلا إيقاف رمضان صبحى زميله فى الفريق بسبب أزمة المنشطات واستبعاده من قائمة المنتخب.

وضم حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، إبراهيم عادل لتعويض غياب إبراهيم عادل الذى تألق فى الفترة الأخيرة مع بيراميدز بعد فترة غياب بسبب الإصابة.