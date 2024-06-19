شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ خطوات حل أزمة القيد وديا مع لاعب السلة الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادى الزمالك لحل أزمة مستحقات الأمريكي تو هولواى لاعب فريق كرة السلة السابق بالنادى، والتي تسببت في إيقاف قيد الفريق على مستوى فريق السلة.

وبدأ مسئولو الزمالك فى التواصل مع اللاعب للوصول إلى حل معه قبل نهاية الشهر الجارى حيث تنتهى المهلة التي منحها الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" لنادى الزمالك لحل الأزمة مع اللاعب.

وكان مصدر بالزمالك كشف أن المستحقات التي يطالب بها الاتحاد الدولى للعبة سدادها للاعب تصل إلى 61 ألف دولار، مستحقات متأخرة لم يحصل عليها عندما كان لاعبا بالفريق منذ عامين.

وأضاف المصدر أن اللاعب لم يتم قيده في قائمة الفريق عندما تم التعاقد معه بسبب الحجز على الأرصدة وقتها، ليتم فسح التعاقد مع اللاعب الأمريكى بعد أن فشل النادى في قيد اللاعب محليًا خلال عام 2022.