شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب ينعى مشجعتى النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

نعى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب واللاعبين والجهاز الفني مشجعتى النادى الأهلى نورهان ناصر ونرجس اللتين لقيتا مصرعهما أمس بحادث أليم عقب خروجهما من استاد برج العرب، بعد انتهاء مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى.

وجاء بيان المقاولون العرب كالتالي:إنا لله وإنا إليه راجعون ينعي نادي المقاولون العرب مشجعتي النادي الأهلي اللتين وافتهما المنية إثر حادث مؤلم بعد مباراة الأهلي والاتحاد داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم أسرتيهما الصبر والسلوان .

وتعرضت كل من نورهان ناصر ونرجس صلاح لحادث اصطدام سيارة على الطريق الصحرواى، ليتم نقلهما إلى المستشفى قبل أن يتم إعلان وفاتهما.

من جانبه قال الدكتور محمد عرابى مدير مرفق إسعاف الإسكندرية إن سيارات الإسعاف نقلت فتاتين أصيبتا فى حادث مرورى بالقرب من استاد برج العرب إلى مستشفى العامرية العام، وأعلنت وفاتهما.

وأوضح مصدر طبى بمستشفى العامرية العام أن الحالتين نورهان ناصر ونرجس صلاح توفت إحداهما أثناء نقلها فيما توفيت الأخرى بمحرد وصولها المستشفى.