شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان وبلحاج يقودان هجوم سيراميكا أمام مودرن فيوتشر بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، التشكيل الاساسى لمواجهة مودرن فيوتشر ضمن مباريات الجولة الـ 26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" والتي سوف تقام على ستاد المقاولون العرب.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى .. محمد بسام.

خط الدفاع .. أحمد هاني ، أحمد بيكهام ، رجب نبيل ، عبد الرحمن بودي.

خط الوسط .. إبراهيم محمد ، صديق إيجولا ، أحمد القندوسي ، محمد إبراهيم ، أحمد بلحاج.

خط الهجوم .. أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري ، سعد سمير ، خالد صبحي ، نور علاء ، محمد توني ، أحمد القرموطي ، مروان عثمان ، فيڤور أكيم ، چون إيبوكا.

ويبحث الفريقان عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على مركز متقدم فى جدول الدورى، حيث يمتلك سيراميكا 34 نقطة، بينما يدخل مودرن فيوتشر مباراة اليوم ولديه 35 نقطة.