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تشكيل بيراميدز أمام بلدية المحلة.. فخري لاكاي في الهجوم

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش تشكيل فريق بيراميدز الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة اليوم ضد بلدية المحلة في إطار منافسات الجولة 26 من بطولة الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز للمباراة كالأتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي- أحمد سامي- محمود مرعي- أحمد فتحي.

الوسط: مصطفى فتحي- وليد الكرتي- مهند لاشين- بلاتي توريه- إبراهيم عادل.

الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي- كريم حافظ- محمد الشيبي- محمود زلاكة- محمود صابر- أحمد توفيق- محمود دونجا- فيستون ماييلي- دودو الجباس

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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