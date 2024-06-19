تشكيل بلدية المحلة أمام بيراميدز.. حسام أشرف في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني أحمد عبد الرؤوف تشكيل فريق بلدية المحلة الرسمي لمواجهة بيراميدز التي ستنطلق بعد قليل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل بلدية المحلة للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: أحمد حسين

الدفاع: أبو نور الزموري - أحمد العش- هشام حافظ - مؤمن راضي

الوسط: ماجد هاني - ابنوك بنجامين - موسي ايفريم السيد عوض - محمد عادل امو

العجوم: حسام أشرف

بينما يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي- أحمد سامي- محمود مرعي- أحمد فتحي.

الوسط: مصطفى فتحي- وليد الكرتي- مهند لاشين- بلاتي توريه- إبراهيم عادل.

الهجوم: فخري لاكاي.