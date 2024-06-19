كرواتيا تتعادل مع ألبانيا في يورو 2024

تعادل منتخب كرواتيا مع نظيره ألبانيا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا “يورو2024“، إيجابيًا بهدفين.

افتتح التهديف، كازيم لاسي في الدقيقة 11 من صناعة ياسر أساني، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألبانيا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أحرز أندريج كراماريتش هدف التعادل لصالح كرواتيا في الدقيقة 74 من صناعة انتي بوديمير، فيما سجل كلاوس غجاسولا، الهدف الثاني في الدقيقة 76 بالخطأ في مرمى فريقه.

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واستطاع كلاوس غجاسولا أن يسجل هدف التعادل لصالح منتخب ألبانيا في الدقيقة 90+5، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد كرواتيا إلى نقطة واحدة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة، بينما يتواجد ألبانيا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.