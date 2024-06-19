الزمالك ينعي وفاة مشجعتي النادي الاهلي

نعى مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، وفاة نورهان ناصر ونرجس صلاح مشجعتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي.

وكانت ليلة الأمس قد شهدت وفاة مشجعتي النادي الاهلي، بعد تعرضهما لحادث مروري أليم، وذلك أثناء عبورهما الطريق بعد مباراة الاتحاد السكندري أمام استاد برج العرب.

وتقدمت إدارة نادي الزمالك بالعزاء لأسرتي المشجعتين وجماهير ومجلس إدارة الاهلي، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهليهما وذويهما الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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وحقق الاهلي الفوز بهدف دون مقابل أمام نظيره الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الثلاثاء.

ويحتل الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة في الموسم الحالي.